CHP'den İstanbul'a kayyum yanıtı: Bu yaptığı eşkıyalık

İçişleri Bakanı Soylu'nun İstanbul'a kayyum atamasına ilişkin yaptığı açıklamaya CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 'Böyle bir şeyi aklına bile getirmesin aklının ucundan bile geçirmesin. Burası dağ başı değil, o da eşkıya değil. İşleri Bakanı olduğunu hatırlatırız ona' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul’a kayyum atanacak mı sorusuna verdiği "onu pazar günü açıklayacağım" yanıtına CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “İstanbul'da iki kez seçim kazanmış birine atanmış birinin bunları söylemesi haddi değil. Malesef hukuk askıya alınmış durumda. 6 Mayıs'ta başlayan yargı darbesiyle Diyarbakır, Van ve Mardin'deki siyasi darbe ile belediye başkanları görevden alındı. Biz belediye başkanlarımızın yanındayız, arkasındayız. Böyle bir şeyi aklına bile getirmesin, aklının ucundan bile geçirmesin. Burası dağ başı değil, o da eşkıya değil. Bu yaptığı eşkıyalık. Kendini eşkıya mı sanıyor İçişleri Bakanı? İçişleri Bakanı olduğunu hatırlatırız ona" dedi. İLGİLİ HABER Soylu'nun kayyum açıklamasına İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt