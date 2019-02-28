CHP'den İstanbul, Ankara ve İzmir anketi açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, anket sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul, İzmir ve Ankara'da önde olduklarını ileri sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yerel seçimlere yönelik anket sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Altay, anket sonuçlarına ilişkin kendisine yöneltilen soruya, “Ankara için bir tereddüt yok. İzmir malum ilan edildi bile. Adana, Mersin, Antalya, Eskişehir, Hatay ile ilgili tereddüt taşımıyoruz. Bursa’da birkaç puan önde gidiyoruz. İstanbul’da da an itibarıyla öndeyiz. 10 Mart’ta herkes İstanbul’u CHP’nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek" yanıtını verdi.

Erdoğan’ın “Anketlere güvenmiyorum” ifadelerine yönelik değerlendirmesi de sorulan Altay, “Erdoğan, halkın kendisini gözünden ve gönlünden düşürdüğü için anketlerde böyle sonuçlar çıktığını görse kendisi açısından belki sağlıklı tedbirler alabilir” dedi.