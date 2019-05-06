CHP'den 'İstanbul' açıklaması: Demokrasimiz şarampole kaymış, uçuruma yuvarlanmak üzeredir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin yapacağı toplantı öncesinde, 'Demokrasimiz şarampole kaymış, uçuruma yuvarlanmak üzeredir. İktidarlar sandıktan çıkanı beğenmeyip, 'koltuktan kalkmıyorum' diyemez' açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul kararı öncesi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelirken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sürerken bir basın açıklaması yaptı.

"Türkiye çağdaş uygarlığın eşit ve şerefli bir üyesi mi olacaktır, başarısız ortadoğu ligine mi düşecektir. İşte o gün bugündür" diyen Öztrak, "Sandığa atılan oylar namus kabul edilmiş kurallar konulmuştur. Türkiyeyi kim yönetirse yönetsin demokrasi oyununu kuralına göre oynamaaya özen göstermiştir. Kimse milletin verdiği koltuktan kalkmıyorum diyemez. Demokrasimiz şarampole kaymış, uçuruma yuvarlanmak üzeredir. İktidarlar sandıktan çıkanı beğenmeyip, 'koltuktan kalkmıyorum' diyemez" ifadelerini kullandı.

Öztrak, "Bazı Pelikan mahfillerinde kumpasın düğmesine basılmıştır. FETÖ meselesi çorbaya atılan sineğe benzemiştir. İktidar için Bank Asya'ya para yatırmak FETÖ'cü olmaya yetiyor. Bank Asya'ya para yatıran iş adamı FETÖ'cü olmuyor ihale üstüne ihale alıyor. Ama Bank Asya'ya para yatıran görevli FETÖ'cü oluyor" diye konuştu.