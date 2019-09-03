CHP'den İmamoğlu'nu tehdit eden Soylu'ya tepki: Haddini bil

Görevden alınan HDP'li belediye başkanlarıyla görüşen İBB Başkanı İmamoğlu'na 'işini yapmanın dışında başka şeylerle uğraşırsan pejmürde ederiz' diyen İçişleri Süleyman Soylu'ya CHP'den yanıt geldi.

Kayyum atamalarına tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya CHP’den yanıt geldi.

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Atanmış' bir Bakanın, 'seçilmiş' bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alenen tehdit etmesi hadsizliktir! Sizi milli iradeye ve halkın kararına saygıya davet ediyorum. Haddinizi bilin" dedi.

“Atanmış” bir Bakanın, “seçilmiş” bir Büyükşehir Belediye Başkanı’nı alenen tehdit etmesi hadsizliktir! Sizi milli iradeye ve halkın kararına saygıya davet ediyorum. Haddinizi bilin. https://t.co/5g4Lbs9U0A — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) September 3, 2019

​ÖZGÜR ÖZEL: HALKIN DEĞİL SİYASİ SAHİBİNİN SEÇTİĞİ BİR KUKLA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Soylu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Özel, "Soylu halkın değil siyasi sahibinin seçtiği onun yerine tehdit ve hakaret eden bir kukladır. Atanmış Soylu seçilmiş İmamoğlu’nu tehdit ediyor. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Dünyanın en büyük metropolüne iki kez seçilen başkanı tehdit eden Soylu haddini bil otur yerine" diye yazdı.

Soylu halkın değil siyasi sahibinin seçtiği onun yerine tehdit ve hakaret eden bir kukladır. Atanmış Soylu seçilmiş İmamoğlu’nu tehdit ediyor. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Dünyanın en büyük metropolüne iki kez seçilen başkanı tehdit eden Soylu haddini bil otur yerine! https://t.co/pnoVfJw3N6 — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 3, 2019

Bursa'da yapılan düzensiz göçle ilgili bir toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu’nun kayyumla görevden alınan belediye başkanlarıyla bir araya gelmesini eleştirerek, “Buradan söylüyorum: İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net” demişti.