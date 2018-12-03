CHP'den 'İmamoğlu' iddasına yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul adayının Ekrem İmamoğlu olarak kesinleştiğine yönelik iddialara yanıt verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili soruya "Kimin İstanbul'da aday olacağını partimizin yetkili kurulları karar verecektir" diye yanıt verdi.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayınız Ekrem İmamoğlu mu olacak?" sorusuna yanıt veren Öztrak, "Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu, gerçekten İstanbul'daki çok başarılı ilçe başkanlarımızdan bir tanesidir. Ama kimin İstanbul'da aday olacağına partimizin yetkili kurulları karar verecektir. Bu yetkili kurul Parti Meclisi'dir. Ondan dolayı bu konuda Parti Meclisimizin kararı oluştuktan sonra gerekli bilgileri sizlere veririz'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu sonrası basın toplantısı düzenleyen Öztrak, Ankara'da CHP'nin İyi Parti ile Mansur Yavaş'ı ortak aday gösterme ihtimalinin hatırlatılması üzerine de "Ben Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini bir kez daha burada tekrarlamak istiyorum: Hiç merak etmeyin, çok güzel şeyler olacak" dedi.

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Öztrak "Kasım'daki yüzde 21,6 enflasyon oranıyla Türkiye, dünyadaki enflasyonu en yüksek 10 ülkeden biri. Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makasın daha hâlâ çok açık olduğunu görmek mümkün. Ama özellikle dar gelirlinin enflasyon sepetinde ağırlığı olan temel gıda ürünlerinde fiyat artışlarının hâlâ çok daha yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.

'BAYKAL VE KILIÇDAROĞLU HAKLI ÇIKTI'

Ergenekon davasında savcının açıkladığı mütalaa ile "Ergenekon" diye bir örgütün varlığını ispat edecek bir delilin olmadığının ortaya çıktığını söyleyen Öztrak şöyle konuştu:

"Dava çöktü ama davanın asli savcısı yurtdışına kaçtı. Davanın siyasi savcısı da saraya çıktı. Davanın avukatlığını yapan önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal ve yine bu davanın kumpas olduğunu söyleyen mevcut Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun haklı olduğunu tüm Türkiye bir defa daha gördü."