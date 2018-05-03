CHP'den 'İlhan Kesici' açıklaması: Kendisi de kıymetli bir aday adayı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin adayının Muharrem İnce olacağını söyleyen İlhan Kesici'nin açıklamasını, 'İlhan ağabey nezaketli davranmış, kendisi de kıymetli bir aday adayıdır' sözleriyle değerlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin aday tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

İlhan Kesici'nin Habertürk'e yaptığı açıklamayı değerlendiren Özgür Özel, "CHP adayını yarın saat 10.00'da açıklayacağız. Erdoğan'ın istediği zamanda değil, onu en çıldırtan zamanda olacağını söylemiştik. Yarın da açıklayacağız. Grup toplantısını yönetecek olanlar, orayı yönetecek olanlar, oylamayı yapacak olanların açıklama yapması doğru değil. İlhan Ağabey nezaketli davranmış, kendisi de kıymetli bir aday adayıdır. İlhan ağabey sahadaki en etkili isimlerden birisi. Ondan çok şey öğreniyoruz" dedi.

Ancak Özel de İnce sinyali vererek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ilk konuşmasını Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapacağını belirtip, "Açık alandaki ilk konuşmasını 1.Meclis'in önünde yapabilir" ifadelerini kullandı.