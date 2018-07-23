CHP'den ikinci 'Adalet Yürüyüşü' planı: Bugün karar verilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü’nün birinci yılında Enis Berberoğlu’nun tutukluluğunun sürmesi nedeniyle yeniden eylem kararı alabileceği ileri sürüldü.

CHP'nin yeni bir Adalet Yürüyüşü planı daha yaptığı iddia edildi.

Cumhuriyet’in haberine göre CHP , Adalet Yürüyüşü’nü yaptığı Enis Berberoğlu’nun tutukluluğu nedeniyle bir kez daha büyük eylem yapıp yapmama kararının eşiğine geldi.

CHP’nin Adalet Yürüyüşü benzeri olası bir eylem kararı, “Tek aday rejimine direniş” ve Berberoğlu’nun tutukluluğunun sürmesini protesto olmak üzere iki gerekçeye dayanacak.

Şu ana kadar parti yönetiminde büyük bir eylemin ne olabileceği, zamanlaması ve adı konusunda bilgi verilmiyor. Habere göre, parti yöneticileri, bu konudaki sorulara Moğollar grubunun, “Bir şey yapmalı” şarkısıyla yanıt veriyor. Partide beklentinin yükseldiği eylemin yapılıp yapılmaması ve bunun şekli ile sonuçları, bugünkü MYK toplantısında gündeme alınarak değerlendirilecek.