CHP'den ihraç açıklamasına düzeltme: Edremit ismi sehven geçti

CHP sözcüsü Faik Öztrak bugün düzenlediği basın toplantısındaki Edremit Belediye Başkan Adayı ifadesinin sehven geçtiğini, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen kişinin eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu olduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün düzenlediği basın toplantısındaki "Edremit Belediye Başkan adayı" ifadesinin sehven geçtiğini, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen kişinin eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu olduğunu, Edremit Belediye Başkan adayı Selman Hasan Arslan’ın bu süreçle ilgisi olmadığını açıkladı.

Öztrak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün düzenlediğim basın toplantısında, sorulan bir soru üzerine yaptığım açıklamada Edremit Belediye Başkan Adayı ifadesi sehven geçmiştir. Edremit’teki olayda kesin ihraç talebiyle disipline verilen, sela konusunda yakışıksız ve kabul edilemez sözleri nedeniyle eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu’dur. Edremit Belediye Başkan adayımız Selman Hasan Arslan’ın bu süreçle ilgisi yoktur."

Öztrak basın toplantısında "Balıkesir Edremit belediye başkan adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir" açıklaması yapmıştı.