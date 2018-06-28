CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi'nde düzenlenen Parti Meclisi toplantısının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit cenazeleri açıklaması üzerine MYK olağan üstü toplandı. Toplantının ardından basına konuşan Tezcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilere şehit cenazelerinde CHP İl Başkanlarını protokole kabul etmemeleri talimatı verdiğini açıklamıştı.

Gün içerisinde Parti Meclisi'ni toplayan Cumhuriyet Halk Partisi, bu açıklama üzerinde Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) olağanüstü topladı.

Yapılan olağanüstü toplantının ardından basın açıklaması gerçekleştiren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Şehitlerimiz geldiği sürece il örgütlerimizin tamamı tam kadro halinde şehit cenazelerinde olacaktır." dedi.

Söz konusu açıklama üzerine CHP MYK'sının bir bildiri hazırladığı ve bu bildirinin yarın 11.00 itibariyle 81 ilde okunacağı belirtildi.

Açıklamasının devamında CHP'nin törenlere katılımın engellenemeyeceğini belirten Tezcan, "Ortaya çıkacak olumsuz durumların tek sorumlusu Süleyman Soylu'dur" dedi.