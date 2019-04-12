CHP'den Honaz'daki seçim iptaline tepki: Kabullenemiyorlar

Denizli Honaz’da CHP adayı Yüksel Kepenek'in kazandığı seçim AKP'nin itirazı sonrası iptal edilirken, CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Denizli Honaz’da CHP adayı Yüksel Kepenek seçimleri kazanmış, üç dönemdir belediye başkanı olan AKP'li Turgut Devecioğlu’nu geçmişti.

AKP'nin sonuçlara itirazının ardından Yüksek Seçim Kurulu, Denizli’nin Honaz ilçesinde seçimin yenilenmesine karar verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, karara tepki gösterirken, “Honaz’da kazanan her şekilde her durumda Yüksel Kepenek’tir. Bunu kabullenemediler. Belediye’nin bütçesini halk için değil rant için kullananlar eninde sonunda gideceklerini bilsinler. Yeniden seçimle kazanacaklarının hayalini kuranlar bilsinler ki; 2 Haziran’da Honaz'da tüm engellemeler ve zorluklar karşısında yılmadan mücadele ederek Belediye Başkanı seçilen Yüksel Kepenek ile birlikte, YSK'nın seçim yenileme kararının ardından 2 Haziran'da haramilere ikinci bir ders vereceğiz! Mazbatayı alacağız! Kimsenin şüphesi olmasın. Unutulmasın ki Honaz halkının vicdanı gereken cevabı verecek, geç de olsa mazbatayı Honaz halkı hak edene verecektir" ifadelerini kullandı.