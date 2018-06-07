CHP'den 'HDP'ye emanet oy' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, HDP'ye Adıyaman'da destek vereceklerini haberlerine ve emanet oy tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Tezcan, 'CHP, hayır kurumu değildir. CHP, bir siyasi ve iktidara talip bir partidir. Hiçbir verecek emanet oyu yoktur. Her parti kendi seçmenin oyunu alır. Biz bir fazla milletvekili çıkarmanın peşindeyiz. Kaldı ki HDP'nin baraj sorunu olduğunu düşünmüyorum' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Kandil operasyonu ve HDP'ye emanet oy tartışmalarına ilişkin konuştu.

Kandil'e operasyon gündemini değerlendiren Tezcan, "Terörle mücadelede atılacak her adımı destekledik, destekliyoruz. Hükümet terörle mücadeleyi terörü yok etmek için değil, siyasette iktidarını sürdürmek için bir araç olarak sürekli gündeme getirdi. Biz meseleleri TBMM'de tartışılıp çözülmesini isterken, onlar Meclis'ten kaçırarak seçim meydanlarının malzemesi haline getirmeye çalıştı. Şu anda da milletin terörle ilgili hassasiyetini ve terörle mücadeleyi oy devşirme ve siyaset malzemesi haline getirmeye çalışıyorlar. Teröre karşı atılan her adıma destek veririz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin, HDP'ye Adıyaman'da destek verdiği iddialarına ilişkin bir soru üzerine de Tezcan, "CHP, hayır kurumu değildir. CHP, bir siyasi ve iktidara talip bir partidir. Hiçbir verecek emanet oyu yoktur. Her parti kendi seçmenin oyunu alır. Biz bir fazla milletvekili çıkarmanın peşindeyiz. Kaldı ki HDP'nin baraj sorunu olduğunu düşünmüyorum" dedi.