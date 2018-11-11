CHP'den 'Ergenekon yargıçları' başvurusu

CHP, Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde görülecek olan 'Ergenekon Davası'nın eski hakim ve savcıları' hakkındaki davaya katılma başvurusunda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kamuoyunda 'Ergenekon Davası' olarak bilinen davada, 'görevi kötüye kullanma', 'suç uydurma' 'resmi belgede sahtecilik' ve 'suç delillerini yok etme' gibi suçlar nedeniyle cuma günü Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde yargılanmalarına başlanacak eski hakim ve savcıların davasına katılma başvurusunda bulundu.

Birgün'ün aktardığı habere göre, Yargıtay'a davaya katılma talebini içeren bir dilekçe sunan CHP yöneticileri, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekili seçilmelerinin ardından oluşturulan CHP Cezaevlerini İzleme ve İnceleme Komisyonu'nda yer alan müştekiler de toplumun diğer bireyleri gibi süreci yakından izlemiş, Ergenekon, Balyoz, KCK, Oda TV, Askeri Casusluk, Fenerbahçe, Cübbeli Ahmet gibi isimlerle bilinen davaların tamamının duruşmalarını takip etmiştir. Partimiz sanıkların birçoğu ile cezaevlerinde görüşmeler gerçekleştirmiş ve tespit ettikleri hukuk skandallarını kamuoyunun vicdanı ile paylaşmak üzere çok sayıda rapor ve kitap yayınlamıştır."

'CHP'Lİ VEKİLLER ÖRGÜTÜN HEDEFİNDE OLMUŞTUR'

"12 Eylül 2010 tarihindeki Anayasa değişikliği halk oylaması neticesinde HSYK'nın yapısı değiştirilmiş ve bu örgüt ele geçirmiştir. Örgütün geçmişte TSK'ye serptiği tohumların filizlenmesi de bu şekilde olmuştur. Mahkemenizde yargılanan sanıklar başta olmak üzere örgütün talimatlarıyla ve örgüt yararına hareket eden hakim ve savcılar tarafından yürütülen soruşturma ve davalarla orduda kritik görevdeki isimler tasfiye edilmiş, bu sayede yerlerine örgüt mensubu askerlerin getirilmesi sağlanmıştır.

CHP milletvekilleri örgütün hedefinde olmuştur. Müştekilerin; Ergenekon, Balyoz, KCK, Oda TV, Askeri Casusluk gibi davaları izleyerek bu davalarda yaşanan hukuk skandallarını kamuoyunun gözlerinin önüne sermeleri ve bu yolla FETÖ'nün sinsi planlarını deşifre etmeleri örgütü rahatsız etmiş, bu nedenle de müştekilerin davaları izlemeleri zor kullanmak suretiyle engellenmiştir."