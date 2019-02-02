CHP'den Eren Erdem bildirisi

CHP Parti Meclisi, Eren Erdem’i altı gündür sürdürdüğü açlık grevini sonlandırmaya çağırdı.

CHP Parti Meclisi (PM), altı gündür açlık grevinde olan Eren Erdem hakkında bildiri yayımladı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından partinin genel merkezinde okunan “Eren Erdem’e çağrı” başlıklı bildiride, Erdem’in 219 gündür hukuksuz bir karar yüzünden cezaevinde olduğu ve bu adaletsizliğe karşı tepkisini göstermek için altı gündür açlık grevinde olduğu belirtildi.

25 ve 26. dönem milletvekili ve CHP Parti Meclisi üyesi olan Erdem’in altı gündür sadece su ve şekerle beslendiği belirtilen bildiride şöyle denildi:

“Biz CHP PM üyeleri olarak, Eren Erdem'e sesleniyor ve ‘halkımız bir çığlığa dönüşen sesini duydu; dört duvar arasına sıkıştırılmak istenen adalet özlemine şahit oldu’ diyoruz. Ve CHP PM üyeleri olarak; sesine ses olacağımızı, davanın her adımını dün olduğu gibi yarın da takip edeceğimizi ilan ediyor, açlık grevini sonlandırmanı istiyoruz.”