CHP'den Erdoğan'a 'sokak' yanıtı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'daki konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarına, "Allah akıl fikir versin demek var ama cevap vermemiz gerekiyor. Fransa'daki eylemler kimyasını bozmuş. Kendisinin sokak korkusunu anlamakta zorluk çekiyoruz" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteci Fatih Portakal'la birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen açıklamalarını sürdürüyor. Erdoğan'a yanıt CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. CHP sözcüsü CHP MYK gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunurken Erdoğan'ın sözlerini değerlendirdi ve "Allah akıl fikir versin demek var ama cevap vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Öztrak şöyle konuştu:

"Dün Erdoğan, CHP genel başkanını açıkça tehdit etti, 'Sana sokakları dar ederim' dedi. Bu tehdittir, Allah akıl fikir versin demek var ama cevap vermeliyiz. Kendisinin bu sokak korkusunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Herkes önceden izin almadan, silahsız, barışçıl gösteri yapma hakkına sahiptir. Siz bu anayasal hakkı nasıl engelliyorsunuz? Bu kurusıkı tehditler bizi hiç korkutmaz. Bu milletimize terör ve güvenlik kaygısıyla ekonomik krizi unutturma çabasıdır. Ne biz, ne de genel başkanımız bu kurusıkı tehditlerden korkmayız. Millet için giriştiğimiz bu mücadeleden hiçbir zaman geri adam atmayız. Milletimizin sandıkta bunlara okkalı bir tokat atmasına 3 aydan az bir süre kaldı."