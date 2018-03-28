CHP'den Erdoğan'a: Bu kadar U dönüşü yapan birine...

CHP'li Öztürk Yılmaz, Erdoğan'ın 'bozkurt' açıklaması hakkında 'Hayatımda bu kadar U dönüşü yapan birine rastlamadım' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Erdoğan'ın 'Bozkurt' açıklaması hakkında, "Hayatımda bu kadar U dönüşü, manevra yapan birisine rastlamadım. Yarın da herhalde 'Habur'dan geçişler spontane oldu ama iyi de oldu' diyebilir" dedi.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdi.

Yılmaz, AB'nin Varna Zirvesi'ni zirve değil toplantı olarak gördüğünü, zirvenin liderler seviyesinde olduğunu, bu toplantınınsa AB Komisyonu ve AB Konseyi başkanlarının Bulgaristan Başbakanı'nın uhdesinde yapıldığını anımsattı.

Zirveden herhangi bir konuda uzlaşma, başarı, fotoğraf çektirme dışında Türkiye'nin AB süreciyle ilgili somut adım çıkmadığını ifade eden Yılmaz, AB'nin Türkiye'den, AKP'nin de AB'den beklentilerinin sayılması, sıralanması, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ötesinde somut bir durumun olmadığını belirtti.

Yılmaz, "İçeride demokrasiyi kurumsal olarak yıkan, hukukun üstünlüğüne son veren, yargı bağımsızlığını bitiren, içeriye gazeteci ve parlamenterleri atan, saray rejimini ihdas eden anlayışının, AB'ye girmek istemediğini açıkça anlamamız gerekiyor. AKP ikiyüzlü siyaset izliyor; bir taraftan 'haçlı ittifakı' diyor, bir toplantı olduğunda tıpış tıpış gidiyor, görüşüyorlar. ABD'ye, 'teröristleri himaye ediyor' diyor, bir başka belgede stratejik ortak, model ortak diyebiliyorlar. Bu pişkinlik, ikiyüzlülük dış politikada alışık olmadığımız bir lisan ve AKP zamanında tavan yaptı" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı'nın, Türkiye ile 2016 tarihinde yapılan göç anlaşmasından sonra AB'ye gelen mülteci sayısında yüzde 70 azalma görüldüğü açıklamasını anımsatan Yılmaz, bir tek bu konuyla ilgili övgü olduğunu, bunun dışında Türkiye ile ilgili hiçbir konuda vaatte bulunulmadığını söyledi.

'AB SÜRECİNİ AĞZINA ALMAMASI GEREKEN...'

Yılmaz, CHP'nin, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini desteklediğini dile getirerek, Türkiye'de AB sürecini ağzına almaması gereken tek siyasi partinin AKP olduğunu öne sürdü.

Hükümetin, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili konularda çok iş yapması, kamuoyuyla az konuşması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, adeta davulla zurnayla 12 Mayıs'tan sonra Kandil'e operasyon ilan ettiğini ileri sürdü. Yılmaz, "Bizim güvenlik ihtiyaçlarımız AKP'nin toplumu kandırma ihtiyacının önüne geçti" dedi.

Erdoğan'ın yatığı bozkurt işareti ve ardından gelen açıklamaya ilişkin konuşan Yılmaz, "Hayatımda bu kadar U dönüşü, manevra yapan birisine rastlamadım. Yarın da herhalde 'Habur'dan geçişler spontane oldu ama iyi de oldu' diyebilir" değerlendirmesini yaptı.