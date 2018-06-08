CHP'den 'Erdoğan Demirören' açıklaması

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in hayatını kaybetmesi sonrası CHP'den taziye açıklaması geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Erdoğan Demirören'in hayatını kaybetmesi sonrası açıklamada bulundu.

“Sayın Erdoğan Demirören iş dünyasında ve medya dünyasında çok önemli bir şahsiyetti. Ölümü hepimizi üzdü" diyen Tezcan, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Demirören grubu çalışanlarına sabır, metanet ve baş sağlığı diliyorum. Ayrıca ailesine baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Sabır ve metanet diliyorum. Geride kalanların onun bıraktığı yerden hatırasını devam ettireceklerine inancım tamdır. Başımız sağ olsun Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.