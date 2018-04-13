CHP'den 'Demirtaş' açıklaması: Terörü bitirme çabası samimiydi, bu yüzden içeride

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 'Selahattin Demirtaş'ın terörü bitirme çabası samimiydi, bu yüzden içeride' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Erdoğdu, Erdoğdu, "Demirtaş'ın terörü bitirme çabasını ve samimiyetini ben kendi adıma gördüğümü ve hissettiğimi düşünüyorum. Şiddet bitsin diye bir çaba gösterdiğini ve samimi bir adam olduğunu düşünüyorum. Samimi çabası yüzünden, terörü bitirme çabası yüzünden içeride olabilir. Demirtaş ile programlarımız ayrı, düşüncelerimiz ayrı ama ben Demirtaş'ın TBMM'de siyasetin içinde olması gerektiğini düşünüyorum ve terörü bitirmek için de gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Erdoğdu, 15 Temmuz'a ilişkin ise, "Darbe olacağını biliyorlar. Bakın bu çok tarihi bir şey. Hem MİT, hem Emniyet hem de Genelkurmay söylüyor. MİT'in darbeden 4 ay önce 'Fetullahçı subayların darbe yapacaklarını tespit ettik' diye bir raporu var. Darbe olacağını biliyorsan sen bu 250 insanı yem olarak mı kullandın? O gece ben Meclis'te bombalandım. Birileri gecekonduda saklanırken, birileri tünellerin içine girerken, birisi uçakta havada durumu beklerken benim o Meclis'te 7 tane bomba düştü. Orada AKP Milletvekillerini cesaretlendiren bizdik. Bizim Meclis'e girmemiz tarihi bir şeydir. Sonuçta ne oldu? FETÖ diye başladı, darbeyi biz dahil bütün muhaliflere yönelik bir silaha çevirdiler. Bu darbenin olacağını biliyor. Darbe günü yaşananlar var. Darbe raporunu okuduklarında bu darbenin nasıl bilindiğini, AKP tarafından devletin FETÖ'ye nasıl teslim edildiğini tespit ettik" ifadelerini kullandı.