CHP'den çağrı: Fark yeniden arttı, artık bu süreci bitirelim

İstanbul'da AKP'nin itirazları nedeniyle 10 gündür yeniden sayım işlemleri sürerken, CHP'den yeni bir çağrı yapıldı. Kaftancıoğlu, bugün saat 15:00'da İl Seçim Kurulu'na gideceklerini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

"Pendik, Avcılar, Esenyurt ve Maltepe'de sayımlar devam ediyor. Sayımlar başvularla yavaşlatılıyor. Fark 15 bine çıktı" diyen Kaftancıoğlu, "Türkiye halkı çok yoruldu. Sayarak farkı kapatmak diye bir gündemimiz yok. Artık bu süreci bitirelim. Farkın kapanmayacağı açıkca ortada" ifadelerini kullandı.

MAZBATA HAMLESİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün saat 15:00'da İl Seçim Kurulu'na gideceklerini açıkladı.

Canan Kaftancıoğlu, düzenledikleri basın toplantısında YSK'ya mazbata çağrısında bulundu.

Kaftancıoğlu, "Mazbatamızı bekliyoruz, bugün saat 15:00'da milletvekillerimizle yöneticilerimizle, İl Seçim Kurulu'na gideceğiz. Ve bir kez daha hakkımız olan mazbatayı talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.