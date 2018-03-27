CHP'den Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erkek, 'Hiçkimse düşüncesinden dolayı yargılanamaz. Kimseye yargı kararı olmadan terörist diyemezsiniz. Ülkenin başındaki kişinin toplumu bu derece ayrıştırması , ötekileştirmesi bize toplumsal barışı getirmez. Afrin harekatı bir kişinin mücadelesi değildir' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Muharrem Erkek'in açıklamalarından satır başları: Bir KHK da AKP'liler kendileri için çıkarıp kendilerini ihraç etsinler... OHAL tablosu artık ülkeyi uçuruma sürükler duruma geldi. Ohal kaldırılmak zorundadır. Bu keyfilik düzenine son verilmelidir. Önümüzdeki seçimlerde 1919 ruhuyla demokrasi kazanacak. O zamanlar bağımsızlık mücadelesi veriyorduk şimdi demokrasi mücadelesi veriyoruz. (Boğaziçi Üniversitesi konusu) Hiçkimse düşüncesinden dolayı yargılanamaz. Kimseye yargı kararı olmadan terörist diyemezsiniz. Ülkenin başındaki kişinin toplumu bu derece ayrıştırması, ötekileştirmesi bize toplumsal barışı getirmez. Afrin harekatı bir kişinin mücadelesi değildir. Afrin harekatının oy uğruna iç siyasete alet edilmesini şiddetle kınıyoruz.