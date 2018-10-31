CHP'den bir isim daha İstanbul için aday adaylığını açıkladı

CHP İstanbul Milletvekii Gürsel Tekin, bir basın toplantısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylığını resmen açıkladı.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Ortadoğulu, Afrikalı belediye meclis üyelerim bile hazır” dedi.

Tekin, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Bugün aday gibi davranıyorum, yarın partim ne yapar o beni hiç ilgilendirmez” diyerek seçmenlerin çok büyük desteğini gördüğünü söyledi.

İstanbul’la ilgili çok ciddi projelere ve güçlü kadrolara sahip olduğunu belirten CHP’li milletvekili, sadece 16 milyon İstanbullunun değil 1 milyona yakın "misafir" Ortadoğu ve Afrikalınının da dertlerini çözeceklerini söyledi.

Tekin, “Afrikalıların mahallesindeydim geçen hafta. Kaç bin Afrikalı, Ortadoğulu seçmenin olduğunu bilen bir siyasetçiyim. Ortadoğulu, Afrikalı belediye meclis üyelerim bile hazır” diye konuştu.

Tekin Toplu Konut İdaresi uzmanlarının İstanbul hakkında hazırladığı ve 76 örnek projenin değerlendirildiği bir rapora göre, 12 milyon metrekarenin üzerinde fazladan inşaat yapıldığını belirtti. Tekin, hastane arazisine gökdelen, okul arazisine plaza dikildiğini öne sürdü. Tekin, 76 projede 240 milyar lira haksız kazanç elde edildiğini, bunun dünya tarihinin en büyük imar yolsuzluğu olduğunu savunarak, “24 derslikli bir okul yaptırmanın maliyeti 8 milyon lira. 240 milyar lira ile 30 bin 24 derslikli okul yapılır. 150 yataklı tam donanımlı bir hastane 40 milyon 500 bin lira. 240 milyar lira ile 5 bin 900 hastane yapılır. Bir avuç adam Türkiye’den 3 tane GAP, 5 bin 900 hastane, 30 bin okul çaldılar. İhanet demek buna hafif kalır, bunun adı istiladır, İstanbul için işgaldir” diye konuştu.