CHP'den bir açıklama daha: İmamoğlu kazandı, mazbatasını verin...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Sayın Ekrem İmamoğlu kazandı. Mazbatasını verin" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımıcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Seçim sonuçlarına yapılan itiraz ve yeniden sayımları değerlendiren Erken şunları söyledi: "Dünyanın en güvenilir seçimini yapıyoruz diyenler bugün şaibeden bahsediyorlar. Etik ve ilkeli siyaset yapın. Biz 2017 yılında dünya siyaset tarihinin en büyük yürüyüşünü yaptık. Bugün de yine Türkiye'de adalet nöbeti tutuyoruz. Ben sandıklara sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Her bir oy bir bahar çiçeğidir. Sayın Ekrem İmamoğlu kazandı. Mazbatasını verin."

'2014'TE İTİRAZ SÜRECİ TAMAMLANMADAN MELİH GÖKÇEK'E MAZBATASI VERİLDİ'

Erkek, bir gazetecinin Ankara'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin sorduğu soruya ise şöyle yanıt verdi: "Ankara'daki oy farkı 123 bin küsur. Ankara'da 2014 yılında yapılan seçimde fark 30 bindi. Mansur Yavaş ile Melih Gökçek yarışıyordu. Fark 30 bin... Geçersiz oy 140 bin civarlarında. 2014 yerel seçimlerinde İstanbul'da geçersiz oy sayısı 422 bindi. Her seçimde olur. 2014 Ankara'da fark 30 bin, geçersiz oy 140 bin. Sayın Mansur Yavaş'ın avukatları Ankara'da tüm ilçe seçim kurullarında itiraz ettiler. Hiçbir ilçede geçersiz oylar sayılmadı. YSK'ye sormak istiyoruz, şimdi neden sayılıyor? Ankara'da itiraz süreci tamamlanmadan Sayın Melih Gökçek'e mazbatası verildi. Lütfen biraz ciddiyet. Milletimiz bunu hak ediyor."