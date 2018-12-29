CHP'den Binali Yıldırım'a bir kez daha istifa çağrısı: İstifa et, öyle aday ol...

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 'Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı sıfatıyla yerel seçimlere katılıyor olması, protokoldeki yeri gereği, kendisine diğer adaylar önünde haksız bir avantaj sağlayacaktır. Binali Yıldırım’ın sadakatle bağlı kalacağı üzerine yemin ettiği anayasaya uygun davranarak istifa etmesi gerektiğini vurguluyoruz' dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Özel, yerel seçimlerin adayların çokluğu nedeniyle bir demokrasi şöleni şeklinde geçtiğini ve genel seçimlerden daha yüksek oranda katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, "Ancak daha resmi yerel seçim takvimi başlamadan, ciddi yasa ve anayasa ihlalleri tartışma konusu olmaktadır. 31 Mart günü yapılacak yerel seçimlerde, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın isminin bugün, partilerinin genel başkanı tarafından düzenlenecek bir tanıtım toplantısında açıklanacağı anlaşılmaktadır" dedi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın istifasıyla ilgili, "İstifa nereden çıktı, istifaya gerek yok. Milletvekilliği süreci bir belediye başkanı seçilinceye kadar aynen devam eder. Meclis Başkanlığı'nda da durum aynıdır. Seçilirse seçildiği zaman istifası gerekir" dediğini, Yıldırım'ın da "İstifa tartışmaları benim dışımda, o konu kapanmıştır" ifadesini kullandığını hatırlattı.

'YILDIRIM'IN ADAYLIĞI, İRADESİ DIŞINDA'

Özel, "Anayasa’nın 94’üncü maddesi, 'TBMM Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar' ifadesini içermektedir. Anayasa'yı çiğnemeyi alışkanlık haline getirmiş bir siyasi partinin genel başkanının Binali Yıldırım’ın istifasına gerek olmadığı yönündeki açıklamaları şaşırtıcı olmamıştır. Ancak konunun kendisi dışında olduğunu belirten Binali Yıldırım’ın ifadeleri şaşırtıcı olmuştur. Bu ifade, Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığının da iradesi dışında ve bir tek adamın emrivakisiyle gerçekleştiğinin en somut göstergesidir. AK Parti, Yıldırım’ın istifasına gerek olmadığını 'Anayasanın 94’üncü maddesinin çiğnenmesi durumunda bir yaptırım bulunmaması' ve 'Milletvekili seçimlerine katılan TBMM Başkanlarının da istifa etmemesi' biçiminde gerekçelendirmektedir. Oysa Siyasi Partiler Kanunu’nun 24’üncü Maddesi, TBMM Başkanı ve Başkanvekillerinin milletvekili adayı olmaya ilişkin faaliyetlerinin Anayasa’nın 94’üncü Maddesi'nin kapsamı dışında olduğunu açıkça vurgulamaktadır" diye konuştu.

'İSTİFA ETMEMESİ HAKSIZ AVANTAJ SAĞLAR'

Özel, Binali Yıldırım’ın istifa etmeyecek olmasını, kendisinin ve partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanabileceklerine inanç duymadıkları ve seçim mağlubiyeti sonrası makamına dönmesinin sağlanması olarak yorumladıklarını belirtti.

Özel, şunları kaydetti: "Ancak, Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanı sıfatıyla yerel seçimlere katılıyor olması, protokoldeki yeri gereği, kendisine diğer adaylar önünde haksız bir avantaj sağlayacaktır. 2004 yerel seçimleri öncesi henüz daha adaylığı kamuoyuna ilan edilmeden önce Ankara adayımız Yılmaz Ateş’in TBMM Başkanvekilliği’nden istifa etmiş olduğu örneğini de hatırlatarak, Binali Yıldırım’ın sadakatle bağlı kalacağı üzerine yemin ettiği Anayasa'ya uygun davranarak istifa etmesi gerektiğini, Anayasa'nın çiğnenmesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."