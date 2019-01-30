CHP'den Binali Yıldırım açıklaması: Çamura yatmaya değdi mi?

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Binali Yıldırım, 'Adaylık müracaatım yapıldığı andan itibaren istifa edeceğim' derken, CHP'den ilk yorum geldi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Başkanlığına adaylığının açıklanması sonrası görevden istifa etmemiş, bu durum tartışma yaratmıştı.

Gelen tepkilerin ardından dün adaylık müracatının yapıldığı gün Meclis Başkanlığı'ndan istifa edeceğini açıklayan Binali Yıldırım'a ilişkin CHP'den açıklama geldi.

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "istifasına gerek yok, zaten Ankara'ya dönecek" dediği Yıldırıma'a ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "O koltukta oturtmayız, Anayasayı çiğnetmeyiz dedik dinlemedi. Binali Yıldırım az önce istifa edeceğini açıkladı... Milletin aklıyla alay etmeye, göz göre göre yalan söylemeye, çamura yatmaya değdi mi?" ifadelerini kullandı.