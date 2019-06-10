CHP’den Beyaz Saray önünde 'CNN Türk' eylemi

ABD'de Washington, New York ve Atlanta'da bir araya gelen CHP'liler CNN Türk'ü protesto etti.

ABD'de yaşayan bir grup Türkiye vatandaşı, Washington, New York ve Atlanta’da bir araya gelerek, CNN Türk’ü taraflı haber yaptığı gerekçesiyle protesto etti.

CHP ABD Temsilciliği tarafından organize edilen protestoda merkezi Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan CNN’e, CNN Türk yönetiminden kurumun isim hakkının alınması için çağrıda bulunuldu.

9 Haziran Pazar günü Beyaz Saray önünde düzenlenen protestonun amacı CHP ABD Temsilciliği Seçim Koordinatörü Mert Arıkan’ın okuduğu basın bildirisiyle aktarıldı. Seçim çalışmaları nedeniyle Türkiye’de bulunan CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın imzasıyla paylaşılan bildiride CNN Türk’ün "yanlış haber yayınlamayı kasten bir alışkanlık haline getirdiği ve özellikle son yıllarda Türkiye’de yaşanan önemli gelişmeleri görmezden geldiği" belirtildi

VOA Türkçe’ye konuşan Arıkan, Mart ayında CHP ABD Temsilciliği’nce CNN’e gönderilen iki çağrı mektubuna değinerek, CNN Türk’ün yayın politikalarıyla ilgili kaygı ve şikayetlerini daha önce de CNN’e bildirdiklerini hatırlattı. Arıkan, CNN Türk’ün aynı politikaları devam ettirmesi nedeniyle protesto düzenleme kararı aldıklarını belirtti.