CHP'den 'Beşar Esad' çağrısı: Bir an önce temas kurulmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, 'Türkiye bir an önce Beşar Esad hükümetiyle temasa geçerek orta ve uzun vadede Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için politikalar hazırlamalıdır' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Suriyeli sığınmacılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'nin son günlerdeki Suriyeli sığınmacılara dönük uygulamalarının, AKP-MHP tabanındaki rahatsızlığı yatıştırma amacı taşıdığını belirten Açıkel, Türkiye'nin akıl dışı politikalar nedeniyle Avrupa'nın kapısındaki en büyük 'mülteci kampına' dönüştürüldüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin bir an önce Beşar Esad hükümetiyle temasa geçmesi, orta ve uzun vadede Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için politikalar hazırlaması gerektiğini söyleyen Açıkel, "Esad yönetimi ile iş birliğine gidilmesi ile sığınmacı sorunu da uluslararası mutabakat ve yeniden yerleştirme politikası ile çözülecektir. Suriyeli sığınmacılar sorununu, çözülemez bir sorun olarak kabul etmek ve artık sürdürülemez hale gelen bu 'fiili durumu' normalleştirmeye çalışmak doğru değildir. Kayıt dışı istihdam, yoğun emek sömürüsü, çocuk işçiliği ve çocuk evliliklerine ve kadın istismarlarına dönüşen sığınmacı sorununun, normalleştirilmeye çalışılması doğru değil" diye konuştu.