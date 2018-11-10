CHP'den beddua: Vergilerimiz Diyanet İşleri Başkanı'na haram olsun

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kadir Mısıroğlu'na ziyarette bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görevden alınmasını talep etti.

Erbaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “hocam” dediği, Kurtuluş Savaşı için "Keşke Yunan galip gelseydi, ne hilafet yıkılırdı ne şeriat yıkılırdı” sözlerini sarf eden Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Ziyaretin, Türkiye Cumhuriyet’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım’daki ölüm yıldönümüne denk gelmesi tepki çekmişti.

CHP'li Özel, Diyanet İşleri Başkanı'nın ziyaretini eleştirerek, "Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başındaki Ali Erbaş bugün, fesli Deli Kadir’i ziyaret etti" dedi.

Özel, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Anıtkabir’e giden Recep Tayyip Erdoğan’a soruyoruz: Sen Anıtkabir’e giderken, senin atadığın, senin arkasında durduğun adam Mısırlıoğlu’nu ziyaret ediyorsa, senin samimi davranışın Anıtkabir’deki davranış değil. Eğer bu adamı bir dakika bile görevde tutarsan dönüp de Atatürk’e karşı saygı gösteriyormuş, onu anıyormuş gibi yapma. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sana söylüyoruz… Bizim vergilerimizle aldığın o maaşın her bir kuruşu haram zıkkım olsun. O parayı yemek, o parayla geçinmek, o parayla mutlu olmak sana nasip olmasın."