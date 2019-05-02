CHP'den Bahçeli'ye İstanbul yanıtı: Bunu bir kere 7 Haziran-1 Kasım arasında yaptılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'MHP İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinde yanadır. MHP, YSK'nın kararına maşeri vicdana uygun olması kaydıyla elbette saygı gösterecektir' diyen Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi. Öztrak, 'Sandıktan bu beyler çıkana kadar milletin önüne sürekli sandık mı getirilecek? Sandıktan çıkan sonucu, milletin iradesini siyasi mühendislikle masada değiştirmenin peşindeler. Bunu bir kere 7 Haziran-1 Kasım arasında yaptılar' ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İstanbul’daki seçimlerin yenilenmesini isteyip, “MHP, YSK’nın alacağı karara maşeri vicdana uygun olması kaydıyla elbette saygı gösterecektir” sözlerine yanıt verdi.

“İstanbul Büyükşehir Belediye koltuğundan seçimle kalkmayı kabullenemiyorlar. Hukuk bir hakkın suiistimalini korumaz. Bahçeli’nin içini rahat ettirmek için oyların tamamını bir de kendisine saydırmak gerekiyor. Millet, Ekrem İmamoğlu’nu belediye başkanı seçti. Bunu kabul etmeleri ve içlerine sindirmeleri lazım" diyen Öztrak, "Yoksa sandıktan bu beyler çıkana kadar milletin önüne sürekli sandık mı getirilecek? Sandıktan çıkan sonucu, milletin iradesini siyasi mühendislikle masada değiştirmenin peşindeler. Bunu bir kere 7 Haziran-1 Kasım arasında yaptılar. O arada millete büyük sıkıntılar yaşattılar. Maşeri vicdan sandıkla gelenin, sandıkla gitmek istememesinden rahatsız olur. Sayın Bahçeli, aslında milletin ne dediğinin sizin için önemi yok, oyunun kurallarını beğenmiyorsunuz, kendi aranızda tek kale maç yapın. Demokrasilerde oyunun kuralı bellidir, sandıkla gelen sandıkla gidecektir" ifadelerini kullandı.