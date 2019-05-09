CHP'den Bahçeli'ye dokunulmazlık yanıtı: Hodri meydan

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dokunulmazlık çağrısına 'hodri meydan' diyerek yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yargıya çete diyen sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan zat gel dokunulmazlığının kaldırılması için talep ver ilk oyu ben vermezsem namerdim diyorum" sözlerine CHP'den yanıt geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Devlet Bahçeli'nin dokunulmazlıkla ilgili açıklaması oldu. Bu açıklamanın ne olduğunu anlamadık" derken, "MHP Grubu'nun lideri Bahçeli, hodri meydan diyoruz. Dokunulmazlık kaldırılacakmış yapabiliyorlarsa buyursun yapsınlar" ifadelerini kullandı.