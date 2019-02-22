CHP'den anket sonucu açıklaması: Biz de inanamıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ellerine ulaşan son anket sonuçlarına ilişkin 'Biz de inanamıyoruz' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Sürpriz iller bekliyor musunuz? Bursa çok konuşuluyor" sorusuna, "Bursa sürpriz değil. Biz Bursa'yı kazanacağımıza inanıyoruz. Samimi söylüyorum. Son anket sonuçları geldi. Biz de inanamıyoruz. 'Acaba anketörlerde mi sorun var, acaba hatalı mı yapıldı' diye kaygıya kapılıyoruz. Ama ölçtüğümüz bütün sonuçlar birbirine yakın" yanıtını verdi.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın sorularını yanıtlayan Seyit Torun'un açıklamaları şöyle:

- Kurduğunuz ittifakın sahadaki etkisini ölçtünüz mü?

İttifakın bize yarattığı 5 ile 10 puan arasında bir fark var. Kimi yerde 5, kimi yerde 10, kimi yerde 15 olan yerler var. Cumhur İttifakı'ndan daha çok Millet İttifakı sahada başarılı olmuş görünüyor. Çünkü MHP tabanının belli bir kısmı AKP'ye yönelmiyor. AKP tabanının belli bir kısmı MHP'ye yönelmiyor.

- Sürpriz iller bekliyor musunuz? Bursa çok konuşuluyor…

Bursa sürpriz değil. Biz Bursa'yı kazanacağımıza inanıyoruz. Samimi söylüyorum. Son anket sonuçları geldi. Biz de inanamıyoruz. "Acaba anketörlerde mi sorun var, acaba hatalı mı yapıldı" diye kaygıya kapılıyoruz. Ama ölçtüğümüz bütün sonuçlar birbirine yakın. Antalya 2-3 puan önde. İnanıyorum ki daha da açacak. Adana açık ara önde. Mersin şu anda öne geçiyor. İyi gidiyor. Hatay'da sorunumuz yok zaten. Eskişehir'de tek adaya düşülünce kaygılıydım ama son anket sonuçları Eskişehir'in de çok iyi olduğunu gösterdi.

İstanbul ve Ankara için anket sonucu var mı?

Ankara'da 5-6 puan öndeyiz. Ekrem Bey de 1-2 puan öne geçti.

'BUCAK'IN TÜRKİYE GENELİNİ ETKİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Bucak'ın adaylığı çok tartışıldı. Siverek kazanılsa da batı oylarını olumsuz etkileyeceği konuşuluyor?

Ben çok gündemde kalacağını, bir yerdeki adayın Türkiye genelini etkileyeceğini düşünmüyorum. Geçmişte de yaşanmış birçok örneği var. Daha önce söylediğimiz gibi bu konuyla ilgili Urfa milletvekili ve örgütünün bir talebi oldu ve bu gerçekleşti.