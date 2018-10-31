CHP'den 'alıngan' Mansur Yavaş açıklaması: Çaba göstermedi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Mansur Yavaş'ın CHP'den Ankara adayı olacağına yönelik haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Torun, 'Mansur Yavaş, bugüne kadar CHP'den aday olma anlamında çok fazla bir gayret göstermedi' dedi.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Ankara adayı olacağı ileri sürülen MHP kökenli siyasetçi Mansur Yavaş'a ilişkin açıklama geldi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Habertürk'ten Kübra Par'a açıklamalarda bulunurken, Mansur Yavaş'a ilişkin soruya da yanıt verdi.

"Mansur Yavaş'ın CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması ihtimali var mı?" sorusunu yanıtlayan Torun, "Onu yetkili kurullar bilir. Açıkçası şu anda onunla ilgili bir bilgim yok. Ama bakıldığında Mansur Yavaş, bugüne kadar CHP'den aday olma anlamında çok fazla bir gayret göstermedi. Bu yapının içerisinde pek fazla yer almadı. Halkımız çok çabuk unutuyor, gündemde olmayınca pek hatırlayamıyor. Bu süreç içinde kendisini biraz daha fazla hatırlatmalıydı" değerlendirmesinde bulundu.