CHP'den Ali İhsan Yavuz hakkında suç duyurusu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’da seçim sonuçlarına ilişkin itiraz sürecinde gerçeğe aykırı açıklamalarla resmi kurumları aldatmaya çalıştıkları iddiasıyla AKP’li üst düzey yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.
Gerçekgündem'de yer alan habere göre, şikayet dilekçesinde şüpheli sıfatıyla yer alan isimler şöyle:
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz,
AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak,
AKP Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik,
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,
AKP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal
Büyükçekmece Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Oktay Şahin.