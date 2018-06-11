CHP'den 'Akşener' imalı anket paylaşımı: Kimse kızmasın...

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 'Bu anketi not edin, kimse kızmasın' diyerek anket sonucu paylaştı. Meral Akşener'in tepki gösterdiği SONAR anketiyle benzer sonuçlar gösteren ankete İyi Parti cephesinden yanıt gelip gelmeyeceği merak konusu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Bu anketi not edin, kimse kızmasın" diyerek elindeki 24 Haziran milletvekili seçimine ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna ilişkin anketi paylaştı.

Bekaroğlu'nun paylaştığı ankere göre AKP 40,3, MHP ise 4,7 oy alıyor.

Ankete göre CHP 27,2, İyi Parti 10,8, Saadet Partisi ise 4,4 oranında oy alıyor.

HDP'nin ise 12,3 ile barajı geçtiği görülüyor.

Bekaroğlu'nun paylaştığı ankete Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların aldıkları oy oranları ise şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: 45,6

Muharrem İnce: 32,2

Selahattin Demirtaş: 10,7

Meral Akşener: 8,2

Temel Karamollaoğlu: 3,1

Doğu Perinçek: 0,2

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

İyi Parti, SONAR'ın yayınladığı benzer bir anket sonucunu Erdoğan'ın işi diyerek eleştirmiş ve sonuçlara tepki göstermişti.