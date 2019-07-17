CHP'den AKP'ye ‘FETÖ Borsası’ yanıtı: Şamil Tayyar’a sorun

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP Sözcüsü Çelik’in ‘FETÖ borsası varsa açık seçik ortaya konulsun ama örtbas etme durumu var’ sözlerine ‘Aslında Ömer Çelik internete girse orada açık seçik FETÖ borsasını görecek. Hadi bize güvenmediniz Şamil Tayyar'a sorun’ diye yanıt verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bir gazetecinin "AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'FETÖ borsası varsa açık seçik ortaya konulsun ama örtbas etme durumu var' dedi. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Aslında Ömer Çelik internete girse orada açık seçik FETÖ borsasını görecek. Hadi bize güvenmediniz Şamil Tayyar'a sorun. Sizin eski vekiliniz, 'çok ciddi bir FETÖ borsası var, 'itirafçı' adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar' diyor. Şimdi o nedenle Çelik şunu bilsin, bu işler bizim takibimizdedir. Bunlarla ilgili dosya bulmakta zorluk çekiyorsa kendisine klasörler verebiliriz.”