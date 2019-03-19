CHP’den Akit TV’ye suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Akit TV hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Adını bile anmaktan hicab duyduğum bir televizyon, bir operasyon kanalı darağacı önünde Sayın Genel Başkanımız hakkında idam çağrısında bulunan bir program yaptı. Bunu sadece rezil bir kanalın bireysel bir girişimi olarak göremeyiz. Biz böyle tehditlere alışığız. Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız" diyerek yarın Akit TV hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Öztrak, "73 yıllık çok partili demokratik yaşamda 20 genel seçim, 14 yerel seçim gördüklerini" söyleyerek, “Hiçbir seçimde iktidarın baş aktörü olduğu, bu kadar rezil, bu kadar seviyesiz, bu kadar pespaye bir kampanya süreci yaşamadık. Demokrasinin imkan ve araçlarıyla iktidara gelenler, demokrasimizi açıktan tehdit ediyorlar. Bugün adını bile anmaktan hicab duyduğum bir televizyon, bir operasyon kanalı darağacı önünde Sayın Genel Başkanımız hakkında idam çağrısında bulunan bir program yaptı. Bunu sadece rezil bir kanalın bireysel bir girişimi olarak göremeyiz. Bu alçakça sözler Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı’nın meydanlarda idam naraları attığı günde sarf edilmiştir. Sayın Genel Başkanımıza yönelik bu tehdidin senaryosu tek merkezde yazılmış bir planın parçasıdır” diye konuştu.