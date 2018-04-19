CHP'den aday açıklaması!

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, adaylık sorusuna 'Bana göre CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu'dur' yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, erken seçimle ilgili açıklamada bulundu.

NTV ekranlarında açıklamalarda bulunan Tezcan, "24 Haziran dediler, Meclis karar verir deme tenezzülünde de bulunmadı. Meclis'in üzerinde olduğunu ima eder bir dil kullandı. 24 Haziran'a meseleyi seçerek güya muhalefeti hazırlıksız yakalayarak işi kotarma düşüncesine girdiler. Biz bu tabloda baskın seçim yapmak da isteseler baskın seçim onları basacak" dedi.

"Adaylık konusunda tarih bizi sıkıştırmadı. Biz hodri meydan dedik" diyen Tezcan, şöyle konuştu:

Biz seçime hazırız. Ama kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Erken seçim, baskın seçim yapacaksın OHAL şartları altında seçime sokamazsınız. Seçim olmasın demiyorum ama bu seçimi zedelemeyin. Bu seçime gölge düşürüz. Bugünden itibaren OHAL'i kaldıralım. Biz adaylık konusunda avantajlı konumdayız. Tek adam koalisyonunun bir adamı var başka seçeneği yok. Birinci turda da ikinci turda da aday Erdoğan olacak. Biz öyle değiliz. Millet her gün 5 sefer TV'lerde konuşup hakaret eden cumhurbaşkanı istemiyor. Sandık geldi, bir huzura kavuşalım. Bizim seçeneklerimiz çok geniş, aday kousunda sıkışmadık. Farklı kesimlerin de gönlünü hoş tutacak bir cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz. Birinci turda kim kazanırsa eyvallah. İkinci tura kalırsa demokrasi etrafında uzlaşanlar bir araya gelirler. Birinci turda da tek aday etrafınad toplanılabilir.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cumhurbaşkanlığı adaylarının 15 gün içerisinde açıklanacağını duyurmuştu.