CHP'den açıklama: Seçim ertelenebilir, erteleyebilirler

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'Seçim de ertelenebilir, erteleyebilirler. Eğer 3-4 ay sonrasına böyle yapacağız diyorlarsa böyle bir erteleme kararı çıkabilir' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ‘'Biz seçimlerin iptal edilmesini asla istemiyoruz” dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin yarın vereceği karara ilişkin Özkoç, "Biz seçimi iptal edin demiyoruz. İptal beklemiyoruz, devam bekliyoruz. Milletin karşısına çıktık, alnımız ak. Alınacak karardan tek beklentimiz var; seçimi güvenli kılmak. Yeter ki seçimlere gölge düşürülmesin. Yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Seçim de ertelenebilir, erteleyebilirler. Eğer 3-4 ay sonrasına böyle yapacağız diyorlarsa böyle bir erteleme kararı çıkabilir. Ama seçimi iptal etmek, yok saymak başka bir şeydir. ‘1 ay yasal düzenlemeleri yerine getireceğiz' diyebilirler. Biz seçimleri iptal etmelerini asla ve asla istemiyoruz" ifadelerini kullandı.