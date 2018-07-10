CHP'den açıklama: Dün Türkiye'de başlayan devrin adı, lale devridir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, emek veren, iyi yetişmiş, çok tecrübeli AKP kadrolarının yürütmeden tasfiye edildiğini savunarak, 'Dün Türkiye'de başlayan devrin adı, lale devridir' dedi.

CHP grup başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Altay, açıklanan bakanlara ilişkin yaptığı açıklamada, bunca emek veren, iyi yetişmiş, çok tecrübeli siyasi kadrolarının yürütmeden tasfiye edildiğinin görüldüğünü öne sürdü. Altay, "kabine" diye adlandırılan kadronun, siyasi kadro değil, özel hukuka ve aile hukukuna dayalı bir kadro olduğunu söyledi.

"Dün 13. Cumhurbaşkanı görevine başlarken kamuoyunun hafızasında şunlar kaldı; mızraklar, kılıçlar, kalkanlar, Mehter Marşı, akide şekeri, ab-ı hayat şurubu ve cülus bahşişi. Bunlar Osmanlı'da padişahların devir tesliminde ya da bir padişah ölünce, yerine geçen şehzadenin yaptığı işlerdir" diyen Altay, "Dün yeni bir devir başladı ama bu yeni devrin adı; kurucu cumhuriyet, yeni sistem değil. Dün Türkiye'de başlayan devrin adı, lale devridir. Lale Devri'nde de vatandaş aç, sefil, perişanken, 500 altına laleler satın alınırdı. Şimdi sarayda bunları görüyoruz. Cumhurbaşkanı, '81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım' derken herhalde bir ayağını kaldırmış. Çünkü parlamentoda grubu bulunan bir parti genel başkanına, kimi milletvekillerine davetiye göndermemesi, 81 milyonun değil AKP'nin cumhurbaşkanı olacağının net delilidir. Yeni dönemin kodları dün ortaya çıktı. Yeni dönemin kodları şaşa, gösteriş, debdebe, israf, biraz da görgüsüzlüktür" ifadelerini kullandı.