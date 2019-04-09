CHP'den açıklama: AKP Büyükçekmece başvurusunu geri çekti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'AKP temsilcileri Büyükçekmece ile ilgili yapmış oldukları müracatın reddedileceğini anlayınca müracatı geri çektiler. Büyükçekmece bu sabah polis kaynıyor' dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"AKP temsilcileri Büyükçekmece ile ilgili yapmış oldukları müracatın reddedileceğini anlayınca müracatı geri çektiler. Büyükçekmece bu sabah polis kaynıyor" diyen Öztrak, "Bazı evlere polisin 3 sefer gittiği belirtiliyor. Baskı var. YSK’ya baskı yaptılar o da olmadı şimdi dönüp seçmene baskı yapıyorlar. Kimsenin Türk polisini siyasete alet etmeye hakkı yoktur. Seçimden önce listeler askıya çıkmış, gerekli itirazlar yapılmış itiraz süreci bittikten sonra bu listeler kesinleşmiş, iş bitmiş 31 Ocak Tarihinde şimdi bunun üzerinden itiraz yapmaya çalışıyorlar. Bu polisleri oraya gönderen Adalet Bakanı da İçişleri Bakanı da istifa etmelidir. Mülkiye müfettişleri orada, savcılar orada, ne oluyoruz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.