CHP’den AB’ye yaptırım tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz AB’nin Türkiye’ye yaptırım kararına tepki gösterdi. AKP'nin Doğu Akdeniz politikasını eleştiren Çeviköz, 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de yalnızlaşması'na karşı bölge ülkeleriyle diyalog çağrısında bulunarak ‘Kahire, Şam ve Tel Aviv'deki Büyükelçilerimiz ile Kudüs'teki Başkonsolosumuz ivedilikle yeniden görev yerlerine dönmelidir’ dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle aldığı yaptırım kararına tepki gösterdi.

Çeviköz yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi'nin Türkiye’ye yönelik dört başlıkta yaptırım kararı aldığını hatırlatarak “Avrupa Birliği'nin Türkiye ve KKTC'yi hiçe sayan yaklaşımını kabul etmiyoruz. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması Kıbrıs sorununun barışçıl yollarla çözümüne asla yardımcı olmamaktadır” dedi.

Çeviköz AB’nin yaptırımlara devam etme yaklaşımının Doğu Akdeniz'deki tansiyonu düşürecek bir yaklaşım olmadığını kaydetti.



AB’nin adadaki ihtilaf çözülmeden Güney Kıbrıs'ı üye olarak kabul etmekle ve Annan Planı'na 'Evet' diyen “KKTC'ye yönelik izolasyonları” kaldırmamakla büyük hata yaptığını savunan Çeviköz “Avrupa Birliği, ne yazık ki, üçüncü büyük hatasını da Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynakları bağlamında yapmaktadır” dedi.

AB yaptırımlarını “haksız ve meşru dayanaklardan yoksun" diye niteleyen Çeviköz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun "yaptırımları küçümseyen ifadesi"nin ise "AKP iktidarının Türkiye-AB ilişkilerine değer vermediğinin yeni bir göstergesi” olduğu değerlendirmesini yaptı.



AB’nin yaptırım kararına AKP’nin hatalı dış politikalarının yol açtığını belirten Çeviköz, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'e yönelik politikalarının “bir yandan KKTC'nin haklarını gözetirken bir yandan da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yalnızlığını ortadan kaldıracak şekilde” yürütülmesi gerektiğini savunduğu açıklamasında, bölge ülkeleriyle diyalog zemini yaratılması çağrısında bulundu.

Çeviköz şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yalnızlaşmasının ve etkisizleşmesinin önüne geçmek için bölge ülkeleriyle ivedilikle diyalog zemini yaratılmalıdır. Bu kapsamda Kahire, Şam ve Tel Aviv'deki Büyükelçilerimiz ile Kudüs'teki Başkonsolosumuz ivedilikle yeniden görev yerlerine dönmelidir. Türkiye, Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge (MEB) ilanını bütün olasılıkları hesaplayarak en kısa zamanda kapsamlı bir değerlendirme yapmak için masaya yatırmalıdır."