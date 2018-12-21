CHP'den ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklama

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını bölgesel sahiplenme, iyi komşuluk ilişkileri ve iç işlerine karışmama prensibi çerçevesinde bir fırsata dönüştürmeyi başarmalıdır" dedi.

ABD'nin Suriye'den çekilecek olmasına ilişkin CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den bir açıklama geldi.

“ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de bulunan ABD askeri unsurlarının çekileceği hakkındaki açıklaması Suriye'de yeni bir döneme girileceğine işaret eden önemli bir gelişmedir. Bu kararın olası yansımalarının dikkatle değerlendirilmesi yerinde olacaktır" diyen Çeviköz, “CHP öteden beri Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine verdiği önemi vurgulayan bir yaklaşım içinde olmuştur. ABD askerlerinin çekilmesinin Suriye'de bu konularda olumsuz bir gelişmeye yol açmamasını umuyoruz. Suriye topraklarında bulunan yabancı askeri unsurların zaman içinde ABD örneğinde olduğu gibi çekilme kararı almalarının Suriye'nin geleceği hakkındaki kararları Suriyelilerin vermesine de olumlu katkıda bulunacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin bölgede sorunların askeri değil diplomatik yollarla çözümünden yana olduğunu belirten Çeviköz, "Türkiye, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını bölgesel sahiplenme, iyi komşuluk ilişkileri ve iç işlerine karışmama prensibi çerçevesinde bir fırsata dönüştürmeyi başarmalıdır. Defalarca vurguladığımız gibi, bölgede barışın sağlanmasına yönelik arayışlarda CHP'nin ortaya attığı Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) önerisi bu bağlamda önemli bir fırsat oluşturacaktır" diye konuştu.