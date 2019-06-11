CHP'den ABD'nin Hulusi Akar'a gönderdiği mektuba tepki: Yeni bir dünya kurulur...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yolladığı mektuba tepki gösterdi. Öztrak, mektubu, 1964 yılında dönemin Başbakanı İsmet İnönü’ye gönderilen Johnson Mektubu’na benzetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yolladığı mektuba tepki gösterdi.

Öztrak, MYK sürerken yaptığı basın toplantısında, “ABD Savunma Bakan Vekili tarafından ülkemizdeki muhataplarına bir mektup yazılmış. Bu sıradan bir mektup değil ama ülke bu mektubu ABD Savunma Bakanlığı web sayfasından öğreniyor. Dil ve üslup bakımından 1964’teki Johnson mektubuna benziyor. Bu mektupta Türkiye’ye ültimatom veriliyor. Muhataplarınız size bu ciddiyetle ültimatom vermişse yapılması gereken aynı ciddiyetle karşılık vermek.Ana muhalefet olarak bizden çekinmelerine gerek yok. Biz 1964’te Johnson mektubu yazıldığında ‘Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye o dünyada yerini alır’ diyen İsmet Paşa’nın anlayışından geliyoruz" dedi.