CHP'den 23 Haziran görevlendirmesi: Yılmaz Büyükerşen, Bayrampaşa'da görev yapacak

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 23 Haziran seçimleri için Bayrampaşa'da görev yapacağını yazdı.

Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran seçimleri öncesi kampanya tanıtım toplantısına katılan Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, tüm vekilleri İstanbul seçimleri için görevlendiren CHP'nin belediye başkanlarına da görev verdiğini yazdı.

"Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Bayrampaşa’da görevlendirilmiş. Bayrampaşa belediye başkan adayı Remzi Albayrak, hoca otele gelir gelmez kendisini çekip Bayrampaşa’ya seçim çalışmasına götürdü" diyen Bayer, "Otelden herkes milletvekilleri ile görev yerlerine giderken Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın en kalabalık ekip olduğu görüldü" ifadesini kullandı.