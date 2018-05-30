CHP’den 10 bin kişilik TRT protestosu hazırlığı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TRT’nin tarafsızlığını kaybettiğini belirterek, bu tutumun sürmesi durumunda 10 bin kişi ile Ankara’daki TRT Genel Müdürlüğü binası önünde protesto gösterisi yapacaklarını açıkladı.

TRT'nin seçim yayıncılığına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, eylem hazırlığında olduklarını söyledi.

Özkoç, TRT'nin taraflı yayıncılığının sürmesi durumunda 10 bin kişi ile Ankara’daki TRT Genel Müdürlüğü binası önünde protesto gösterisi yapacaklarını açıkladı.

"2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir RTÜK üyesi, TRT'yi yasalara uymadığı için YSK'ya şikayet etmiş. TRT, Erdoğan'ı 3 günde 5 saat 26 dakika yayınlamış, diğer adayları ise hiç vermemiş. YSK bunun üzerine önce 5, ardından 7 durdurma cezası veriyor. Bu TRT'nin Erdoğan'dan yana tarafsızlığını bozduğunun kanıtıdır" diyen Özkoç, "Şimdi ise, 14-24 Mayıs arasında Erdoğan'ı 28 saat 28 dakika, İnce'yi ise 2 saat 51 dakika vermiş. Adalet, eşitlik, hukuk bunun neresinde? TRT Genel Müdürü Cumhuriyetin bürokratı olmalı, Erdoğan'ın değil. RTÜK üyelerimiz, YSK'ya başvuracak. Suç duyurusunda bulunacaklar. TRT'ye ceza verilmesini talep edecekler. TRT Genel Müdürü siyaset yapmak istiyorsa, istifa etsin. Yoksa adam gibi hizmet etsin" ifadelerini kullandı.