CHP'de yumruklu kavga iddiası

CHP'de milletvekili aday listesi son halini almadan büyük bir kavga yaşandığı iddia edildi.

Listelerde İzmir’den İstanbul’a kaydırıldığını gören İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile yaşadığı öne sürülen gerilime ilişkin Özkan'dan açıklama geldi.

Özkan, "Bu yalan manşetlerle seçim kampanyası sürdürüyorlar. Atmasyon, palavralarla iş yapıyorlar"ifadelerini kullandı.

Odatv'nin haberine göre, Özkan'ın açıklamaları şöyle:

"Böyle bir şey yok. Bülent, benim karanlık gün dostum. Cezaevi günlerimde beni en çok ziyaret eden insan. Bıraktım yumruklaşmayı ya da kavgayı aramızda meselenin tek bir sözü bile olmadı. Bu yalan manşetlerle seçim kampanyası sürdürüyorlar. Atmasyon, palavralarla iş yapıyorlar."