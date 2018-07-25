CHP'de yeni tartışma başladı: Ankara toplantısı...

CHP'de il başkanlarının yarın Ankara'da kurultay sürecine karşı açıklama yapacağını duyurmasının ardından Muharrem İnce destekçilerinden olan Gaye Usluer'den açıklama geldi.

CHP'de kurultay tartışması tüm hızıyla sürüyor.

Kılıçdaroğlu'na destek veren 70'e yakın il başkanının yarın Ankara'da basın toplantısı düzenleyeceğinin açıklanmasının ardından tartışma çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Yarın saat:11.00’de Ankara İl Başkanlığımızda; İl Başkanları olarak yaşanan sürece dair ortak bir basın açıklaması yapacağız" derken, bu mesaja yanıt veren Gaye Usluer, "Olağanüstü kurultay talebi tabanın ve örgütlerimizin sesidir. Bu süreci 'savaş' olarak tanımlamak, il başkanlarını 'demokrasi' adına Ankara’ya basın toplantısına davet etmek demokratik bir süreci engelleme girişimidir. Birleştirmez, böler" ifadelerini kullandı.