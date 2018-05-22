CHP'de yeni kriz: Son dakika değişikliği pahalıya patlayabilir

CHP'nin milletvekili listesinde son anda yapılan değişiklikler üzerine YSK'ya itirazda bulunuldu. İtiraz dilekçesinde, CHP’nin Parti Meclisi'nin onayladığı listeyi vermek zorunda olduğu ancak bu listenin değiştirildiği belirtildi.

CHP'nin 24 Haziran seçimleri için YSK'ya ilettiği milletvekili listesinde bir kriz daha çıktı.

Odatv'nin haberine göre, CHP’nin hazırladığı ve Parti Meclisi’nin onayını alan listede Uşak’ta 1. Sırada İsmet Akın, 2. Sırada Ali Karaoba ve 3. Sırada Özkan Yalım vardı.

Daha sonra değiştirilen ve Parti Meclisi’nde değişikliğin onayı alınmadan YSK’ya verilen listelerde ise Uşak’ta 1. Sırada Özkan Yalım, 2. Sırada İsmet Akın ve 3. Sırada Ali Karaoba yer aldı.

Bu değişikliğe itiraz eden CHP’li İsmet Akın ve Ali Karaoba, YSK’ya itirazda bulundular.

İtirazın temelini, CHP’nin YSK’ya verdiği listenin Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğuydu. İtiraz dilekçesinde, CHP’nin, Siyasi Partiler Kanuna göre, Parti Meclisi'nin onayladığı listeyi vermek zorunda olduğu ileri sürüldü.

YSK’ya yapılan itirazlar Uşak’la sınırlı kalmadı. Hatay ve Gaziantep’deki partililer de YSK’ya itirazda bulunacaklarını belirtti.