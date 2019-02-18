CHP'de yeni kriz: Bir aday çekildi, bir aday rest çekti

CHP'de Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan adayı Bülent Kantarcı 'Mevcut ilçe yönetimiyle seçime girmem söz konusu değildir' derken, CHP Şahinbey Belediye Başkan adayı Sezgin Sönmez de adaylıktan çekildi.

CHP'nin Zonguldak Çaycuma ve Gaziantep Şahinbey belediye başkan adayları ilçe yönetimleriyle tartışma yaşadı.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, belediye meclis üyesi listesinin onaylanmamasına tepki gösterdi. Kantarcı, “Bu durumda mevcut CHP ilçe yönetimi ile seçime girmem söz konusu değildir” dedi.

Gaziantep'te CHP'nin Şahinbey Belediye Başkan adayı Sezgin Sönmez ise adaylıktan çekildi.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma arkadaşlarından, örgütten enerji alamadığını, enerji düşüklüğü gördüğünü belirtti.

Bunun partisine zarar verebileceğini düşündüğünü belirten Sönmez, bu nedenle adaylıktan çekildiğini açıkladı.