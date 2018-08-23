CHP'de yeni bir muhalif ekip kuruluyor: Hareketin lokomotif bir ismi var...

CHP'de Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu çekişmesi şimdilik son bulurken, parti içinde yeni bir hareket daha çıkıyor.

CHP'de yeni gruplar ortaya çıkmaya devam ediyor.

CHP’nin 9 Eylül’deki kuruluş gününde Ankara’da yapılacak toplantıda ‘3.Yol Hareketi’ kamuoyuna duyurulacak.

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, şu ifadeleri kullandı:

Harekette yer alan isimler henüz ortaya atılmak istenmiyor.

CHP’nin kadrolarında yer almış bir isimle bayramlaşırken “Çok umutluyuz, önümüzdeki aylarda CHP’de çok şey olacak” dedi. Bu yazı da bu şekilde ortaya çıktı.

Özetle diyor ki:

“Hedefimiz yerel seçimler değil; CHP’nin kurtuluşu, yeni bir yapıya bürünmesidir. Yürüttüğümüz ciddi bir çalışmadır. Bazı isimler kurultay kimliğine zarar gelmesin diye kendilerini kurtardılar ve partiyi güdükleştirdiler. Beş altı dönemdir genel merkeze çöreklenip Genel Başkan’ın eteğine tutuştular; partinin kapısını kapattılar. Çok açık şekilde, yerel seçimleri kurtarma adına partiyi bu kişilere teslim ettirmeyeceğiz.”

- Sizler kimsiniz?

- Partiye sahip çıkan, CHP’nin bütün değerleriyle barışık bir dayanışma grubu... Bu partiye ömrünü vermiş, her şeyini feda etmiş insanlar olarak partinin yok edilmesine karşı duracağız. CHP’ye büyük tuzaklar kuruluyor; Kılıçdaroğlu da İnce de bunun farkında değiller. Hedefimiz yerel seçimler değil, Türkiye’nin geleceğidir. 9 Eylül’de Ankara’da ilk değerlendirme toplantımızı yapacağız. Bu ülke hem fakirleştiriliyor, hem cahilleştiriliyor. Bu şimdiye kadar dünyada hiçbir yerde olmadı. CHP geri duramaz. Bunlarla mücadele bize düşüyor.

- Yeni isimler var mı?

- Yeni dünya düzenine ayak uyduracak olan bu hareketin lokomotif bir ismi var tabii... Biraz sabredin; bu güçlü ekip ortaya çıktığında çok yankı toplayacak. Çok şaşıracağınız isimler göreceksiniz; eski de yeni de... Akademisyen, sosyolog, ekonomist ve bilim dünyasından dış politikayla kadar her alanda şimdiden koşturan insanlarımız var. Güdük anlayış ve tıkanan parti bürokrasisini aşamadıkları için kendilerine yer bulamayan ve bazen de başka partilerin tabanlarına itilmiş insanlar bunlar; bunları da kazanmak istiyoruz... Umutsuz değiliz, biraz sabır diliyoruz.”