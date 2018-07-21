CHP'de Yaşar Tüzün'den kurultay imzacılarıyla ilgili yeni açıklama

CHP'de delegelerin kurultay için verdikleri imzalara ilişkin Yaşar Tüzün'den yeni açıklama geldi. Tüzün, 'Biz imzalarda salt çoğunluğu sağlasak da günü bekleyeceğiz yani 635’te müracaat edeceğiz diye bir kural yok, 735’te de müracaat edebiliriz' dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, “Tüzüğün verdiği süreyi ve kurultay delegelerimizin noter ıslak imzalı beyannameleri gelinceye kadar takip edeceğiz, sayının salt çoğunluk olması yeterli olacaktır belki ama salt çoğunluğu geçecek sayıyı da bekleyeceğiz. Günü dolduğunda imzaları genel merkezimizin yetkililerine teslim edeceğiz” dedi.

Olağanüstü kurultay için çağrı grubunun sözcülerinden Tüzün, ANKA’ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Biz imzalarda salt çoğunluğu sağlasak da günü bekleyeceğiz yani 635’te müracaat edeceğiz diye bir kural yok, 735’te de müracaat edebiliriz. Genel Merkez yetkililerimizin bu kadar takibe almalarının bir anlamı yok, 10 gün beklesinler sonucu itibarıyla tüzüğümüzdeki yazılı kurallar gereğince gereğini yapacağız. Tüzüğün verdiği süreyi ve kurultay delegelerimizin noter ıslaklı imzalı beyannameleri gelinceye kadar takip edeceğiz, sayının salt çoğunluk olması yeterli olacaktır belki ama salt çoğunluğu geçecek sayıyı da bekleyeceğiz. Günü dolduğunda Genel Merkezimizin yetkililerine teslim edeceğiz.”

CHP tüzüğüne göre, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren yeter sayıda imzanın toplanması için 15 günlük süre bulunuyor.

İmza süreci, 16 Temmuz Pazartesi günü başlatılmıştı.