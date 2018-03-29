CHP'de vekil ve PM üyelerine 'Kol kırılır yen içinde kalır' talimatı

CHP yönetimi, milletvekilleri ve parti meclisi üyelerine gönderdiği "Medya Tutum Belgesi"nde parti içi sorunların kamuoyu önünde tartışılmasına yasak getirirken, izinsiz televizyona çıkılmamasını istedi.
CHP yönetimi, milletvekilleri ve parti meclisi üyelerine gönderdiği "Medya Tutum Belgesi"nde parti içi sorunların kamuoyu önünde tartışılmasına yasak getirirken, izinsiz televizyona çıkılmamasını istedi.
Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre CHP’nin basınla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan’ın koordinasyonunda hazırlanan belgede, “Kol kırılır yen içinde kalır” ilkesinin uygulanması istendi.
“Amaç, her arkadaşımızın medyada daha çok yer almasını ve partimizin sesinin daha güçlü duyulmasını sağlamak” denen tutum belgesinde sıralanan talimatlar şöyle:
- Medya ve kamuoyu önüne çıkacak partimiz CHP üyeleri ile yönetici ve seçilmiş kişileri, stratejik önemdeki konular hakkında şahsi görüş ve kanaatlerini açıklayamaz. Anlık sorularla muhatap olsalar dahi PM’den geçmemiş, genel başkan, parti sözcüsü, MYK üyeleri, TBMM grup başkan vekillerince açıklanmamış stratejik açıklamalardan kaçınırlar.
- Medyaya çıkmadan partililer önce izin alınmalı. Milletvekilleri nöbetçi grup başkan vekillerine, PM üyeleri de basından sorumlu genel başkan yardımcılığına bilgi verir ve parti politikasına ilişkin bilgi talep eder.
- Uzmanlık alanı doğrultusunda programlara konuk olunmalı.
- Programda tüm konuklar veya temsil edilen partiler arası denklik vazgeçilmez unsurumuz olmalı. Gazete röportajları için de hangi sayfada, sayfanın neresinde ne kadar alan alacağı ile ilgili bilgi alınmalıdır.