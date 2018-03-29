CHP'de vekil ve PM üyelerine 'Kol kırılır yen içinde kalır' talimatı

CHP yönetimi, milletvekilleri ve parti meclisi üyelerine gönderdiği "Medya Tutum Belgesi"nde parti içi sorunların kamuoyu önünde tartışılmasına yasak getirirken, izinsiz televizyona çıkılmamasını istedi.

CHP yönetimi, milletvekilleri ve parti meclisi üyelerine gönderdiği "Medya Tutum Belgesi"nde parti içi sorunların kamuoyu önünde tartışılmasına yasak getirirken, izinsiz televizyona çıkılmamasını istedi.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre CHP’nin basınla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan’ın koordinasyonunda hazırlanan belgede, “Kol kırılır yen içinde kalır” ilkesinin uygulanması istendi.

“Amaç, her arkadaşımızın medyada daha çok yer almasını ve partimizin sesinin daha güçlü duyulmasını sağlamak” denen tutum belgesinde sıralanan talimatlar şöyle: